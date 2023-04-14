傳iPhone SE 4上市無期 蘋果5G晶片最快2025量產

天風國際證券分析師郭明錤週四 (13 日) 再度更新他對 iPhone SE 4 的研究預測，並透露蘋果自研 5G 基頻晶片的量產時程最快可能要等到 2025 年。

郭明錤去年 12 月曾表示，蘋果已取消或延後發布 iPhone SE 4，而他在 1 月認為，蘋果已明確取消了該機的發布計畫。緊接著，郭明錤今年 2 月再改口稱，蘋果已重啟 iPhone SE 4 研發，這將是類似是 6.1 吋 iPhone 14 為基礎的小改款，並且採用蘋果自研 5G 晶片 。

郭明錤週四又推翻他先前說法稱，他最初認為的 iPhone SE 4 實際上是蘋果自研 5G 基頻晶片技術和大規模生產驗證的「工程樣品機」。因此，蘋果「目前」並無大量生產與銷售計畫。

郭明錤的說法似乎表明，實際 iPhone SE 4 的研發仍處於暫停狀態，目前尚不清楚蘋果是否會恢復研發或完全取消該設備。

郭明錤週四還透露：「 我相信蘋果自研 5G 基頻晶片的量產時程很大部份會取決於此工程樣品機的測試結果，故量產時程最快可能也須至 2025 年，而若測試狀況不如預期，量產時程甚至可能會延後到 2026 或之後。」

郭明錤提到，蘋果自研 5G 基頻晶片會採用何種先進製程量產，需視量產時程決定。

據悉，在預期銷量較低的 iPhone SE 4 率先使用新晶片是為了減低風險，萬一新晶片在實際使用上出現連線效果不佳或是耗電情況嚴重的問題，蘋果還會有相當時間去修正及改良，以配合 iPhone 16 及 iPhone 16 Pro 系列的推出，如果蘋果自家 5G 晶片量產，意味將會結束和高通的合作。

目前的 iPhone SE 3 在 2022 年 3 月推出，採 4.7 吋 LCD 面板、Touch ID、5G、1200 萬像素後置相機，以及 A15 Bionic 處理器。在美國，售價從 429 美元起，是蘋果入門級 iPhone。前兩代 iPhone SE 分別於 2020 年和 2016 年推出，更新間隔均有數年之久。