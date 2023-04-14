兩零件恐不合格！波音暫停交付737 MAX 盤後股價挫逾5%

兩零件恐不合格！波音暫停交付737 MAX 盤後股價挫逾5%（圖：REUTERS/TPG）
兩零件恐不合格！波音暫停交付737 MAX 盤後股價挫逾5%（圖：REUTERS/TPG）

波音 (BA-US) 因發現一家供應商零件有合規問題，已停止交付其 737 MAX 噴射飛機，令周四 (13 日) 盤後股價挫逾 5%。

波音發​​言人表示：「公司收到供應商通知，某些 737 MaX 飛機的後機身安裝的兩個配件使用了非標準製程，恐導致規格不符合要求，雖然不會直接影響飛安，現役機隊仍可繼續安全運行，但此問題恐影響響大量未交付的 737 MAX 飛機，包括生產和儲備中的飛機。」

波音補充，目前已通知美國聯邦航空管理局 (FAA)，並且正在努力檢查和更換不合格的零件。

投資人尤其關注 Max 系列的問題，因為該款飛機曾在短短 5 個月內發生兩起致命墜機事件，導致該款飛機於 2019 年 3 月至 2020 年 11 月期間全球停飛。

在發生第二次致命的 Max 墜機事件與 Covid-19 疫情之前，波音股價約值每股 440 美元，波音周四以每股 213.59 美元作收。

Max 復航後一直保持良好飛安紀錄，但波音能否提高 Max 產量是今年股價的重大關鍵。

華爾街預期，波音 2023 年約可交付 570 架噴氣式飛機，高於 2022 年的 480 架。然而，波音 2018 年交付了 806 架噴氣式飛機，該年為 Max 墜機事件的前一年，也尚未因 Covid-19 導致航空旅行需求大幅下降。

交付暫停的消息恐動搖投資者對今年預估交付 570 架的信心。波音將於 4 月 26 日公布第一季財報，屆時可能聽到更多有關 MAX 生產和延誤的訊息。

波音第一季交付 130 架噴氣式飛機，高於華爾街預期的 120 架，通常第一季都是波音交付量的淡季。

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