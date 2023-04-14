全球第二富豪、特斯拉執行馬斯克週四 (13 日) 再度警告，明年春季之前美國經濟將舉步維艱。

聯準會週三發布的 3 月會議紀要顯示，央行預期美國將在 2023 年底陷入溫和衰退，並在隨後兩年復甦。馬斯克週四回應一篇推文也指出，明年春季之前美國經濟將舉步維艱。

馬斯克：明年春天之前 美國經濟將艱難前行 (圖片：翻攝馬斯克推特)

馬斯克此前曾數度呼籲聯準會降息，聯準會已將聯邦資金利率從去年 3 月的近乎零上調至 4.75%~5% 之間，以控制高漲通膨。

他先前表示，在過去一年裡激進的升息正在扼殺經濟，並有可能使其陷入螺旋式下滑，如果聯準會在矽谷銀行破產後無法阻止區域銀行崩潰，美國將再次出現大蕭條的嚴重風險。

馬斯克抨擊，聯準會專注於滯後的經濟數據，沒有意識到通膨威脅已然消退，經濟正迅速降溫。

馬斯克還強調，更高的利率實際上會使特斯拉的汽車更貴，因為它們會轉化為客戶每月支付更多的汽車貸款。馬斯克說，結果是為了維持相同的需求水平，使特斯拉 (TSLA-US) 不得不降價。

馬斯克認為，較高的利率有助於通過提高借貸成本和鼓勵儲蓄而不是支出來抑制價格上漲的步伐。然而，它們也會削弱經濟中的需求，並拖累股票、房屋和其他資產的價格。因此，它們可能導致更高的失業率和經濟衰退。