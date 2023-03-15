Meta再裁員1萬人 股價飆逾7%登9個月來新高

臉書母公司 Meta 週二 (14 日) 宣布將再裁員 1 萬人，是首家宣布第二輪大規模裁員的科技巨擘，此消息讓多頭歡欣鼓舞，Meta (META-US) 暴漲 7.25% 至每股 194.02 美元，創 9 個月以來新高。

Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 週二發給員工的訊息指出：「我們預計將縮編約 1 萬人，並保留約 5000 個職缺。在接下來的幾個月裡，公司高層將宣布重組計畫，重點是精簡中間管理，取消優先順序較低的任務，並降低我們的招聘率。」

祖克柏承認，經濟存在不確定性，可能持續多年，公司應為此做好準備。

祖克柏稱經濟存在不確定性，可能持續多年，公司應為此做好準備 (圖片：AFP)

Meta 第二輪大規模裁員此舉正值 Meta 尋求將 2023 年變成「效率年」之際，承諾將成本削減 50 億美元，達到 890 億至 950 億美元之間。

前一輪的裁員中，Meta 炒掉 1 萬 1000 名員工，約佔 Meta 員工總數的 13%，為該公司首次大規模裁員。

聯準會激烈升息打通膨已導致需求放緩、進而重創就業市場，美企展開一系列大規模裁員。Twilio (TWLO-US)、 戴爾 (DELL-US)、 Zoom (ZM-US) 和 eBay (EBAY-US) 近期披露大幅裁員的計畫。

電商龍頭亞馬遜 (AMZN-US) 在 1 月份宣布新一輪裁員計畫，砍掉超過 18000 名員工以削減成本。

Google 的母公司 Alphabet (GOOGL-US) 於 1 月 20 日宣布，計劃在全球範圍內裁減約 1.2 萬個工作崗位，占其員工總數的 6%。Salesforce (CRM-US) 1 月 4 日公告，作為重組計畫的一部分，Salesforce 將裁員 10%，並縮減部分辦公空間。