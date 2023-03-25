摩爾定律由他提出！英特爾共同創辦人摩爾逝世 享耆壽94歲

英特爾 (Intel) 共同創辦人、摩爾定律提出者摩爾 (Gordon Moore) 周五 (24 日) 在夏威夷家中逝世，享耆壽 94 歲。

英特爾以及高登和貝蒂摩爾基金會 (Gordon and Betty Moore Foundation) 發布聲明表示，摩爾在家人的陪伴下，25 日於夏威夷家中安詳離世。

作為半導體產業鼻祖先驅半導體 (Fairchild Semiconductor) 的創辦人，摩爾 1968 年和同事諾伊斯 ( Robert Noyce) 共同創立英特爾，並於 1975 年至 1987 年擔任執行長，1979 年開始兼任董事長，並在 1997 年成為名譽董事長，最後於 2006 年退休。

這家總部位於加州聖塔克拉拉 (Santa Clara) 的公司，為全球約八成的個人電腦 (PC) 供應關鍵的微處理器，且曾經是全球最大的半導體製造商。

摩爾在 1965 年提出知名的摩爾定律 (Moore’s Law)，他最初預測，晶片上可容納的電晶體數量每年都會增加一倍，他隨後在 1975 提出修正，將「每年增加一倍」改為「每兩年增加一倍」。而現今常被提到的「每 18 個月增加一倍」，是由曾經擔任過英特爾執行長的豪斯 (David House) 所提出。

摩爾曾在 2008 年的一次採訪中表示：「我要做的就是傳達這樣的訊息，透過在晶片上放置越來越多東西，我們將讓所有電子產品都變得更便宜。」

摩爾的長期觀察為英特爾的崛起奠定基礎，允許該公司以競爭對手難以跟上的速度，投入大把資金改善微型電子元件的生產，快速的發展得以讓英特爾的技術成為 PC 硬體革命的核心，直到台積電、三星電子等亞洲競爭對手的出現，開始這家公司帶來挑戰。