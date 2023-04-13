盤後速報 - 達欣工(2535)下週(4月20日)除息2.5元，預估參考價31.45元

達欣工(2535-TW)下週(4月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(4月13日)收盤價33.95元計算，預估參考價為31.45元，息值合計為2.5元，股息殖利率7.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
達欣工(2535-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為集合住宅商辦大樓等建築工程總承包。晶圓廠、封測廠等高科技廠房工程總承包。捷運、道路等交通工程統包及總承包。近5日股價上漲1.8%，台灣加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/04/20
|33.95
|2.5
|7.36%
|0.0
|2022/04/08
|34.55
|2.5
|7.24%
|0.0
|2021/07/12
|34.8
|2.5083
|7.21%
|0.0
|2020/07/30
|23.3
|1.3923
|5.98%
|0.0
|2019/07/18
|21.95
|1.621115
|7.39%
|0.0
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