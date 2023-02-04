金仁寶集團北士科新總部 2/8動土

金仁寶集團旗下仁寶 (2324-TW)、康舒 (6282-TW) 在 2021 年合資成立金仁寶總部資產開發股份有限公司，並得標北投士林科技園區 T16 街廓地上權，規劃新建 55 層樓高的集團營運總部大樓，金仁寶集團預計周三 (2 月 8 日) 舉行新建開工動土祈福典禮。

金仁寶總部資產開發股份有限公司去年 11 月也通過擬在 222 億元預算內以內以租地委建方式於北士科 T16 街廓新建集團營運總部大樓，4 日進一步通過與達欣工 (2535-TW) 簽訂第一階段施工承攬契約，估契約金額約 16 億元，主要包含連續壁、地中壁、扶壁及壁樁等工程。



金仁寶集團董事長許勝雄日前就透露，集團近年有三大重要布局，第一是集團將總投資台灣近 300 億元，在北士科園區新建一棟地上 55 層、地下 4 層樓的集團營運總部，預計今年 2 月動土、4 年內 (2026 年) 完工啟用，其他還包含新北瑞芳醫療大樓 BOT 案、高雄投資設立產品設計研發中心等。

仁寶是在 2021 年與康舒 (6282-TW) 共同合資成立「金仁寶總部資產開發股份有限公司」，並參與北市府北士科園區 T16 街廓地上權標案，最後以投標權利金約 81.99 億元得標地上權 50 年，並規畫用於新建集團營運總部大樓。

針對興建集團新營運總部大樓，仁寶先前說明，現有內湖總部為 1999 年自建，但隨著近年員工人數不斷攀升，目前在內湖總部周邊已租用多個廠辦空間，考量員工人數眾多、集團未來整體規劃，決定由集團另建總部大樓。

此外，金仁寶集團也規劃近 7000 坪的綠地面積，以期達到環保生態的願景，據悉，在 55 樓高大樓中，金仁寶集團除規劃集團總部進駐外，低樓層也將做為商場使用。