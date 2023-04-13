鉅亨投資雷達》領先指標翻揚，台股基金機會來了！？

中國經濟成長率逐步回升的同時，美國經濟成長率卻因為銀行收緊放貸標準而面臨下修的可能，與兩國貿易往來都很密切的台灣，經濟前景如何？經歷過去年 10 月以來的反彈後，台股現在還是買進或繼續持有嗎？

1. 受惠中國成長，台灣經濟準備反彈

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間：1992-2023。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

身為海島國家與東亞貿易重要樞紐，台灣 2022 年對外貿易依存度高達 131%，而中國與美國又都是台灣進口來源與出口目的地重要國家，這兩國的經濟狀況自然會影響台灣經濟成長。從 1992 年以來，近 81% 台灣經濟成長率可由美國與中國經濟成長率解釋（美國經濟成長 1% 時，台灣經濟會成長 1.07%；中國經濟成長 1% 時，台灣經濟會成長 0.22%）。按照目前各家投資機構對中國與美國經濟成長率來看，台灣今年第一與第二季預估經濟成長率分別為 2.5% 與 3.4%，台灣經濟成長率看起來已觸底並將迎來反彈。

2. 台灣重要經濟數據開始轉佳

除了從美國與中國經濟成長率預估值，得出台灣經濟成長率準備觸底反彈外，台灣其他領先經濟數據同樣也已經開始反彈。雖然 3 月台灣製造業採購經理人指數從 51.4 降至 47.3，但其中比較重要的未來 6 個月展望與出口分項都仍在轉佳，2 月景氣展望樂觀指數也從 - 29.3 大幅升高至 0.2。加上 2 月出口訂單年增率與工業生產年增率也都優於前月，呼應前段得出的台灣經濟成長率將觸底反彈的結論。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/4/10。

3. 這指標即將轉正，台股買進時點到？

資料來源：Bloomberg，採台灣加權指數，「鉅亨買基金」整理，資料期間：1983-2023。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

綜合各項領先經濟數據得出的實質景氣領先指標年增率，已經由去年 10 月的 - 3.9% 一路回升至今年 2 月的 - 0.2%，沒有意外的話，3 月數值就會正式轉正。從過去 40 年數據來看，當實質景氣領先指標年增率由負轉正時買進台股，單筆申購的未來兩年與三年平均報酬率分別為 39.3% 與 84.6%，定期定額的未來兩年與三年平均報酬率分別為 19.5% 與 37%，現在仍是買進或繼續持有台股基金的好時機。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

別擔心波動，台股基金適合長抱

許多人習慣用新興市場單一國家股票型基金方式來操作台股，但相較於新興市場，台灣股市表現更像是長期上漲的已開發國家股市，台股基金適合買進並長期持有，才能享受到複利成長的威力。

鉅亨精選基金

「鉅亨買基金」獨立經營管理

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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