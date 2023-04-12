〈車電展亮點〉和泰車導入TOYOTA氫能電動車 MIRAI首度亮相

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 在今 (12) 日開幕的「台北國際智慧移動展」中，對外首次亮相與國內工業氣體領導廠商聯華林德合作、專案引進的最新氫能電動車 TOYOTA MIRAI。

和泰車說明，TOYOTA 原廠認為，因地制宜導入不同的電動化車款，可達成最顯著的減碳效果，因此，在台灣已正式導入 BEV(Battery Electric Vehicle)、PHEV(Plug-In Electric Vehicle) 和 HEV(Hybrid Electric Vehicle) 等各式電動化車輛，和泰同時也持續探索氫能在台灣發展的可能性。

本次和泰車展出的氫能電動車 MIRAI 在日文是「未來」的涵義，代表車款搭載 TOYOTA 最尖端技術，續航里程長達 750 公里，且能源補充速度和現行的燃油車款相同，可於 3-5 分鐘內加滿氫氣，無須長時間等待，另外，因行駛過程中僅排放水，被稱為終極環保車輛。

和泰車進一步說明，由於市區公車和公部門用車需在 2030 年達到全面電動化，氫能車可望成為其中要角，因此，積極與原廠爭取新能源商品，此次於會場也首次展出未來規劃導入的氫能低底盤巴士─TOYOTA CAETANO H2 CITY GOLD 動力中的儲氫瓶模組和 FC 燃料電池模組。

另外，和潤電能自有充電樁品牌 EV-Run 也首度亮相，於展區展示快充和慢充充電樁，以及結合創能、儲能、用能的三合一模型，呈現和泰集團事業體多元化綠能發展樣貌。