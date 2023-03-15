〈仁寶法說〉Q2筆電估增5%拚逐季回溫 車電、手機全年仍雙位數成長

電子大廠仁寶 (2324-TW) 今 (15) 日召開法說會，展望本季，受整體經濟環境變化，仁寶估筆電出貨將季減近 1 成、非筆電業務也因淡季估將有雙位數下滑，不過依目前訂單來看，第二季筆電出貨可望季增 5% 並逐季回升，至於手機、車電等非筆電產品全年也可望維持雙位數成長。

仁寶表示，首季展望與前兩個月相當，認為本季筆電將季減近 1 成水準，第二季則會回升約 5%，且下半年會優於上半年，但全年來看，保守估計將年減 10-15%，不過若下半年需求回升帶動出貨，有機會收斂至 5% 以內。

非筆電事業方面，由於首季是傳統出貨淡季，仁寶預期，相關產品將呈現雙位數下滑，但下半年進入出貨旺季後，同樣將優於上半年表現，其中手機、穿戴裝置、伺服器、車電等相關應用，全年都可望維持雙位數年增，不過仁寶在非筆電產品上，將採取持續優化產品組合的策略，因此全年出貨量可能下滑、但獲利可望持續改善。

展望全年，仁寶說，今年營運力拚逐季看到回溫，並預期上下半年比重將落在 45:55。

面對整體市場變化，仁寶總經理翁宗斌說，目前對全年展望是以比較保守的方式應對，主因是戰爭、通膨等因素未解，對公司而言，營運重點將擺在成本、存貨控制上，也期待首季營運將是今年全年谷底。

由於仁寶目前筆電營收中有高達 7 成屬於商用含電競、工作站等，因此商用市場展望也成為法人關注重點，翁宗斌認為，由於部分企業近期開始裁員，因此相關預算、換購設備規劃可能會遞延發生，認為第四季是觀察重點，不過在微軟作業系統 (OS) 改朝換代下，認為換機潮在明年也將發生。