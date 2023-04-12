14家金控Q1獲利778億元 年減47%

14 家上市金控獲利出爐，儘管股債回穩，但受去 (2022) 年高基期影響，今 (2023) 年第 1 季稅後純益 778.09 億元，仍較去 (2022) 年同期大減 47%，其中富邦金 (2881-TW) 單月、首季與每股 EPS 全都排名第一拿下三冠王寶座，新光金 (2888-TW) 則是唯一虧損的金控。

富邦金重新拿下三冠王寶座

富邦金 3 月稅後純益 65.16 億元、年減 16%，月增幅將近 4 倍；累計前 3 月稅後純益 139.08 億元，則較去年同期大減 7 成，每股稅後純益 (EPS)1.12 元，統計 3 月、前 3 月、EPS 皆高居 14 家金控之冠。

核心子公司富邦人壽 3 月稅後純益 48.22 億元，累計前 3 月稅後純益 72.39 億元，在投資獲利部分，3 月受惠台股高檔整理，挹注國內外股票、基金投資利益及利息收益，債市投資方面，3 月國際金融局勢受到銀行業問題升溫而動盪加劇，長期利率下滑後震盪整理。

富邦金表示，在波動性上升時點，策略上以維持較充足現金流量，能較有彈性因應後續市場之不確定性。市場預期美國升息有望進入尾聲，匯市呈現區間盤整。外匯準備金新規自 4 月起適用，3 月底準備金餘額 329 億，高於適用之準備金累積上限 268 億，有助壽險吸收匯率波動，並提供機動調整的彈性。

雙險拖累 國泰金 Q1 獲利僅 68.8 億元、年減近 8 成

雙險虧損拖累 國泰金 (2882-TW)3 月稅後純益 26.2 億元、年減幅超過 7 成；累計前 3 月稅後純益 68.8 億元、年減幅近 8 成，每股稅後純益 (EPS)0.46 元，主要與國泰人壽、國泰產險第 1 季虧損有關。

核心子公司國壽 3 月獲利轉正，單月稅後純益 2.6 億，但累計前 3 月國壽稅後虧損仍有 23.4 億元。

國壽 3 月傳統避險成本走高雖持續構成挑戰，然經常性收益增長及替代避險表現良好，目前國壽外匯價格變動準備金餘額維持在逾 420 億的充裕水準，將有助吸收匯率波動、緩和傳統避險成本，增進整體外匯管理彈性。

中信金 3 月獲利 129.59 億元排名第三 惟 Q1 仍年減 2 成

中信金 (2891-TW)3 月稅後純益 49.7 億元，累計前 3 月稅後純益 129.59 億元、年減 2 成，每股稅後純益 (EPS)0.66 元；核心子公司中信銀單月稅後純益 43.28 億元；台壽 3 月保單銷售業績成長，加上股利收益挹注，單月稅後純益 0.75 億元。

中信金表示，與去年同期相比，銀行整體稅後獲利成長 53%，主要來自利息收入，因存放款基盤成長及利差擴大成長近 20%；另因財富管理業績回溫及信用卡消費金額增加的帶動下，手續費收入成長 6%；至於保險業務則因受新台幣升值影響且投資處分獲利較少，導致獲利較去年同期衰退。

升息效益挹注獲利 兆豐金、第一金 Q1 獲利大躍進

兆豐金 (2886-TW)3 月稅後純益 29.92 億元，累計前 3 月稅後純益 107.76 億元，較去年同期成長 78%，每股稅後純益 (EPS)0.77 元，主要是受惠升息，台美利差擴大，包括換匯交易 (SWAP)、股債投資等都有收益進帳，進而帶動銀行收益，拉抬金控獲利表現。

第一金 (2892-TW)3 月稅後純益 22.96 億元，累計前 3 月稅後純益 66.30 億元，較去年同期成長 34.1%。核心子公司第一銀行同樣受惠於升息，帶動台美利差擴大進而推升換匯交易所得，加上手續費收入增加，挹注銀行單月獲利 22.92 億元。

新光金虧損擴大 Q1 淨損 90.82 億元

新光金則是唯一虧損的金控，3 月虧損擴大，單月淨損 31.16 億元，累計前 3 月淨損 90.82 億元，每股淨損 0.59 元，是 14 家金控中唯一出現虧損的金控。