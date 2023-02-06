〈康舒法說〉電源事業各擁動能+車電放量出貨 今年營收雙位數成長

康舒 (6282-TW) 今 (6) 日召開法說會，展望今年，公司指出，在不考慮 ABB Power Conversion 之下，受惠車電、電源事業帶動，今年營收將較去年雙位數成長。

回顧去年第四季，康舒表示，去年 12 月實際上本業獲利是較前一年同期成長，但由於淡水舊廠拆除 6000 萬元與 2 億元匯兌損益影響，導致單月營運轉虧。

至於今年，康舒表示，電源事業兩大業務 (消費電源、企業電源) 都具成長動能，其中，企業電源在伺服器電源帶動下，事業將成長 15-16%，新客戶電源訂單也將在今年出貨。

而消費性電源今年儘管持續面臨手機、桌機疲軟市況，但預計 NB 業務新客戶將開始出貨，帶動消費性電源成長 3-5%。

另外，燃料電池業務去年需求佳，但有受到缺料的影響，隨著缺料緩解，預計今年此事業將成長雙位數。

新事業方面，隨著車用晶片缺料緩解，車電業務出貨也將逐步增溫，預計日系客戶今年第一季將開始出貨，今年車電營收可望較去年成長 2-3 倍。

另外，能源事業中，太陽能產業由於為資本密集產業，隨著公司事業成長，資本負債表也開始有所影響，因此新能源事業今年商業模式將有所調整，將建立資方投資平台，建置完成的太陽能、儲能案場，將會推上平台讓壽險業投資。

獲利目標上，康舒表示，去年毛利率約在 17%，不含 ABB 併購，今年目標將朝 20% 邁進，若未來再加上 ABB 電源事業，獲利可望進一步向上。