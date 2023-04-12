2026年全球NTN產值上看88億美元 CAGR達7%

研調機構 TrendForce 今 (12) 日表示，2023 至 2026 年全球 5G 非地面網路 (NTN) 市場產值將從 49 億美元一舉上升至 88 億美元，年複合成長率為 7%，在全球 5G NTN 產值逐年上升下，也提升晶片大廠發展技術的意願。

研調認為，5G NTN 技術將在 2025 至 2026 年趨於成熟，並帶動技術邁入商用化階段，讓全球終端使用者的行動裝置皆搭載衛星通訊功能。

NTN 技術能由低軌衛星透過上行 (Uplink) 與下行 (Downlink) 傳輸方式，讓終端使用者在偏遠地區用衛星通訊進行資料雙向傳輸，彌補 5G 基礎建設在偏遠地區覆蓋率不足的狀況。

隨著 5G NTN 趨勢興起，各晶片大廠為提升衛星通訊功能產品市占率，與手機製造商合作開發，將衛星通訊晶片搭載在各式行動裝置，滲透到一般終端消費者市場。

目前相關晶片大廠為高通 (QCOM-US)、聯發科 (2454-TW) 與三星電子，其中，高通與 OPPO、vivo 與小米合作，將 Snapdragon 衛星通訊晶片整合至手機內，聯發科則與英國手機製造商 Bullitt Group 合作，將雙向資料傳輸衛星通訊晶片搭載在手機中。

相較於兩大業者由直接供應方式，提供衛星通訊功能晶片給手機製造商，三星則是完成雙向衛星連結數據技術測試後，整合衛星通訊晶片與旗下手機，打造自有衛星通訊生態體系，且隨著未來採用衛星通訊功能的手機製造商增加，也加速 5G NTN 技術商用化。

從 5G NTN 技術所面臨挑戰來看，現階段在 5G 固定無線接取 (FWA) 與 NTN 技術平行發展前提下，因 5G NTN 技術尚在初期發展階段，成本恐是短期競爭力的瓶頸，即便在 5G 行動衛星通訊手機滲透率持續上升趨勢下，因採用行動衛星功能資費仍居高不下，5G NTN 技術短期無法突顯競爭優勢。

從企業端角度探討，仍須待 5G NTN 技術發展成熟並降低成本後，才能吸引偏遠地區企業用戶考慮採用 5G NTN 技術發展。

研調表示，NTN 技術發展快速歸因於全球低軌衛星覆蓋數量快速上升，目前低軌衛星發射數量最多的衛星營運商為 SpaceX，2023 年 3 月前共計發射 4002 顆，占全球發射比例 84%，其次為 Oneweb 的 582 顆與 Telesat 的 80 顆衛星發射數量，而規模較小的衛星營運商 Iridium、Globalstar 與 Inmarsat 共計發射 104 顆衛星。

隨著低軌衛星可望在 2026 年達到全球覆蓋目標，也帶動聯發科與三星電子晶片廠商發展 IoT NTN 解決方案，進一步探索衛星通訊在物聯網場景應用，預期衛星通訊功能普及與物聯網應用發展，將成為 5G NTN 技術商用化關鍵因素。