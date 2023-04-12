〈車電展亮點〉凱銳光電新廠投入營收將爆發 Q3送件申請上市

車用後座娛樂系統設計製造廠凱銳光電 (2255-TW) 今 (12) 日參與「台北國際車用電子展」，董事長林傳凱指出，訂單能見度看到今年底，今年營收一定比去年好，位於前鎮科技園區的高雄廠已開始試量產，明年出貨動能大爆發可期，未來會一年比一年好，並預計第三季底送件申請上市。

凱銳去年合併營收 30.64 億元，年增 11.81%，稅後純益達 2.16 億元，年增幅達 47%，每股純益 (EPS)5.02 元，再創獲利新高，今年第一季營收 9 億元，年增 44.57%。

林傳凱指出，今年雖有通膨影響終端買氣等不確定因素，不過，由於具備技術競爭門檻，車廠客戶仍競相下單要求先備料，訂單能見度已看到今年底。

對於車用娛樂系統的發展，林傳凱目標，長期期待發展成生態圈，透露正與某美系繪圖晶片大廠洽談合作中，期許「車子成為客廳的延伸」，甚至可以從雲端下載遊戲，新開發出的遊戲娛樂系統，已有歐系和美系大車廠表態有意導入。

林傳凱強調，車用娛樂系統要一口氣整合多元功能，同時具備與車廠長期合作關係，有其困難度，凱銳正築起高競爭門檻，未來將不斷強化生態鏈的功能，來提升客戶的黏著度，「賣一個硬體可以賣很多個軟體」，因此，目前公司有一半都是研發人員，且研發人員 50% 是軟體工程師。

林傳凱也緊鑼密鼓漲開上市計畫，中國廠區正進行搬遷，距離現有廠僅約 10 分鐘路程，但仍需待主辦券商完成實地審查，因此，預計第三季末將送件申請上市。