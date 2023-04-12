東元3月營收刷新猷 首季147億元登同期高

東元 (1504-TW) 受惠高壓馬達出貨暢旺，離岸風電、網路數據中心、儲能等工程持續挹注，推升 3 月營收刷歷史新高，達 55.88 億元；第一季營收 147.12 億元，攀同期新高，季減 2.3%、年增 6.02%。

東元 3 月營收 55.88 億元，月增 21.43%、年增 7.94%；第一季營收 147.12 億元，季減 2.3%、年增 6.02%。公司說明，旗下三大事業體，僅智慧生活事業群因去年第一季有「班班有冷氣」政策，產生一次性專案收入、墊高基期，導致該事業群營收較去年同期衰退，機電系統暨自動化事業群與智慧能源事業群皆為成長。

其中，機電系統暨自動化事業群主要成長動能來自高壓馬達，以及歐洲子公司 Motovario 出貨增加；智慧能源事業群則在離岸風電、網路數據中心及儲能等工程營收持續攀高下，第一季營收與去年同期成長近倍數。

機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶今 (12) 日表示，美國積極推動能源轉換、節能減碳政策，歐洲則是推進氫能等綠電政策，帶動高效馬達需求強勁，今年事業體「非常忙碌」。

此外，電動車布局也已看到成效，國內主要出貨給華德動能 (2237-TW) 與成運巴士兩大家電動巴士業者，海外市場方面，印度下半年會開始出貨、美國也開始進入樣機測試。