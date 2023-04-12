逸達兩原因3月營收下滑 看好新藥使用率提升全年營收逐季成長

逸達兩原因3月營收下滑 看好新藥使用率提升全年營收逐季成長。(圖:shutterstock)
逸達兩原因3月營收下滑 看好新藥使用率提升全年營收逐季成長。(圖:shutterstock)

逸達 (6576-TW) 受惠治療前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 銷售持續成長，3 月營收 667 萬元，月增 3089%，不過去年認列里程碑金、墊高基期，加上一次性銷貨退回與折讓，年減 9 成。公司預期，CAMCEVI 滲透率擴大下，今年營收有望逐季成長。

逸達 3 月營收 667 萬元，月增 3089%、年減 90%；第一季營收 2841 萬元，季減 70.9%、年減 57.59%，單月、單季營收大幅下滑，外界推測 CAMCEVI 銷售不如預期。

公司解釋，事實上，第一季銷售權利金 1653 萬元，較去年 12 月 918 萬元，大幅成長 80%，主要原因是前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 的新、舊病人使用量持續提升，整體病人用藥疊加效應顯現，有望推升未來營收逐季成長。

另外，今年 3 月營收受到一次性銷貨退回與折讓影響，包含 CAMCEVI 6 個月劑型已銷批次，轉給另一適應症兒童中樞性性早熟臨床使用，以及部分 CAMCEVI 提升安定性製程。

逸達指出，CAMCEVI 在美的銷售將持續成長，並為公司帶來穩定現金流，加上後續可撇除一次性銷貨退回與折讓原因，今年營收有望逐季成長，不過營運貢獻要顯著跳增，大概還需 5-7 年時間。

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