東元擴大太陽能案場市占 收購鑫盈能源旗下台澎能源所有股權

東元 (1504-TW) 今 (16) 日宣布，子公司安能綠電收購鑫盈能源旗下台澎能源科技公司 100% 股權，藉此加速擴大東元在太陽能發電案場的市占率。

東元董事長邱純枝表示，著眼於電業自由化之後，光儲結合會是市場發展趨勢，東元將逐步建立規模化的電廠管理、電力調度等能源管理能力，此次藉由太陽能案場的投資與建置，結合東元原有的儲能與能源管理系統，奠定未來參與電業營運市場的基礎、佈局龐大商機。

台澎能源科技公司已完成太陽能案場掛表約 2MW，並取得台中市綠能屋頂標案、高雄市警局屋頂太陽能標案、澎湖校園屋頂太陽能標案等，正陸續施工中，預計今年底前完成 10-15MW 太陽能案場建置。

東元目標 2023 年減排 50%，近年積極布局綠電市場，不僅完成集團亞洲地區太陽能設施建置全線發電，大幅提高自家工廠再生能源用電比例，並在 2022 年取得台電最大的儲能案場 (60MW 龍潭儲能系統) 統包工程，投入台電廣設儲能系統和分散電網之韌性計劃。

東元表示，此次收購台澎能源，將有利於擴大自有案場，作為策略開發產品之場域驗證、並快速建立實績，最終達到電業自由化後，具備儲能、能源管理、和電廠管理運營之能力，爭取電力市場潛在的巨大商機。

鑫盈能源成立逾十年，累計完工併聯掛表之太陽光電案場數超過 500 座，裝置發電量逾 35MWp。鑫盈能源以天災零出險之紀錄及執行成效廣受民間、公有單位之好評，兩度獲得經濟部能源局光鐸獎肯定，近期則取得 ISO 9001 認證，邁向管理標準化的目標。