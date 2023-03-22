〈綠色新經濟論壇〉東元董座：政府推節能減碳 應加速高效率馬達普及率

東元 (1504-TW) 董事長邱純枝今 (22) 日表示，政府積極推動節能減碳，不過現今台灣仍有逾 6 成老舊馬達需要汰換，建議政府提供誘因，加速高效率馬達普及率與提升高效率馬達設計，並提出三項建言。

目前台灣祭出的節能補助措施有三大項目，包括針對空壓機、風機及泵節能補助、設備汰換及系統節能專案最高補助 500 萬元，以及節能績效保證專案最高補助達 1500 萬元。

邱純枝指出，馬達是最大的發電來源，不過政府的節能補助專案沒有直接對高效達購買者或製造商補助，如果可以使用 IE4 以上的馬達，除了達到減碳效果，也能有助國家發展與競爭力。

她也提出三項政策建言，包括提供購買高效率馬達 IE4 費用補助、與國際同步或提早實施 IE4 為馬達最低效能標準、給予馬達製造商銷售高效馬達碳權減免，以鼓勵開發及製造高效率馬達。

依據台電 2022 年發電與售電量資料顯示，全台總用電量 2798.6 億度，工業部門占整體用電量 56%，其中 64% 為馬達驅動系統的耗能、13% 為工業空調消耗。

邱純枝認為，如果可以普遍引入高效率馬達、空調系統馬達，將有望減少 14.5% 用電、共 176 億度電，相當於省下 7 座彰濱電廠，資本支出更大幅下降 756 億元。