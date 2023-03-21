〈東元法說〉電動車今年營收成長3倍 墨西哥廠年底投產

東元 (1504-TW) 布局電動車效益顯現，隨著國內的國產電動巴士計畫 (DMIT) 上路，今年營收貢獻有望成長三倍，此外，為擴大北美市場，加上提升整體供應鏈效率，將在墨西哥設置新廠，預計年底投產。

總經理范炘表示，去年電動車還處於設計開發階段，營收占比僅個位數，而公司聚焦在特殊型商用車，隨著國產電動巴士計畫 (DMIT) 有進展，今年交貨量放大，將推升電動車今年營收貢獻有望成長 3 倍。

美國市場方面，東元主要布局電動巴士、校車等商用車，看好美國未來將有 150 萬量車陸續轉換導入電動化，目前也與北車廠討論動力與電力系統；印度市場則是以輕型商用車客戶為主，已逐步提高樣機，期望年底有成果。

范炘指出，過去兩年受到疫情影響，產品運輸到美國難度提高，因此準備在墨西哥設立新廠，目前已選好地點，最快年底投產。

除了墨西哥廠外，東元印度廠有望今年完工，董事長邱純枝坦言，印度廠建置過程遇到很多狀況，目前設備都已經進廠，目標今年可以開工並讓當地工人熟悉生產模式，但營收、獲利還不敢預估。

其他土地開發進度方面，東元集團旗下世正開發打造的台北生技園區，預計本月底開幕，預期滿租每年有 4 億元租金收入；松江大樓已在今年松江大樓，樓板建設正在招標中；新莊舊廠因與新北市政府在土地規劃有不同想法，雙方持續協商溝通中。