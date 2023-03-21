〈東元法說〉兩大事業成長強勁 上半年營收優於去年、毛利率同走揚

東元 (1504-TW) 今 (21) 日舉行法說，展望後市，董事長邱純枝表示，隨著機電系統與智慧能源系統兩大事業體成長下，預期第一、二季營收有望優於去年同期，加上運輸價格回落、產品具競爭力，本季毛利率有望再成長至 24-28%。

展望第二季，總經理范炘指出，公司事業布局相當平均，產品主要是因應政府政策，受到景氣影響小，加上北美、台灣維持成長，中國解封後訂單回溫，預期第二季後，營運有望呈現健康成長。

各事業體表現方面，范炘提到，機電事業已從電頻、馬達走向能源轉型，近兩年搭上美國能源轉換、節能減碳政策，業績快速成長，加上美國重啟太陽能、氫能等綠電補貼，目前也已接到不少案子。

此外，機電事業在台灣的客戶多為大廠，不只提供馬達等，更直接協助節能減碳整套解決方案，未來也會陸續推廣至東南亞市場。

智慧能源事業方面，范炘表示，除了在 IDC 產業扮演重要角色，近期離岸風電、海上陸上變電所、儲能等成長力道強勁。東元因應台灣 2050 淨零轉型，今年成立創儲營運發展事業處，將整合虛擬綠電廠。

至於智慧生活部分，去年因拿下中小學專案，墊高基期，加上今年第一季整體景氣弱，家電銷售承壓，預期三月將會是谷底、第二季開始好轉。

東元預期，今年第一季機電系統事業營收有望年增 7-11%、智慧能源營收年增 55-59%、智慧生活則因去年中小學專案挹注，墊高基期，營收年減 28-24%；第一季整體營收仍會小幅成長。

毛利率部分，范炘解釋，去年材料、運輸成本高漲，產品價格受到衝擊，影響去年毛利率表現，隨著運輸成本回落，預期第一季整體毛利率落在 24-28%。

談到中國市場，范炘指出，目前當地外銷與接單狀況還沒有回穩，1、2 月營運狀況仍差，3 月才慢慢回升，此外，中國政府的一系列政策還需要時間發酵，預估第二季才可能轉佳、第三季則會比 1、2 月好。