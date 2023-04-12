〈東元推馬達新品〉電動車布局效益顯 獲國內兩大電巴訂單 海外下半年出貨

東元 (1504-TW) 機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶今 (12) 日表示，電動車布局效益今年開始大幅顯現，國內主要出貨給華德動能 (2237-TW) 與成運巴士兩大家電動巴士業者，海外市場方面，印度下半年會開始出貨、美國也開始進入樣機測試。

東元在今年台灣國際智慧移動展中，除了首度曝光 SiC (碳化矽) 高功率直驅電動車用驅動器外，也展示 T Power + 動力系統，該產品已經通過國產化計畫的實車測試，並供應給華德動能與成運巴士，今年首批車輛已經上路，涵蓋雙北地區的電動公車。

海外市場方面，高飛鳶指出，今年主要訂單來自印度與北美市場，其中印度市場與當地新創公司合作，將旗下動力系統導入電動貨卡，目前已經完成測試，預計下半年開始出貨；北美市場則切入校車及巴士的汰換商機，以及補助新商用車等。

東元也推出高度集成三合一的升級版動力系統，可應用於 3.49 噸以下商用車型，已與台灣宅配通合作，將共同打造國內第一家宅配業的電動物流車隊，預計本季將會拿下訂單。

總經理范炘曾提到，去年電動車還處於設計開發階段，營收占比僅個位數，而公司聚焦在特殊型商用車，隨著國產電動巴士計畫 (DMIT) 有進展，今年交貨量放大，將推升電動車今年營收貢獻有望成長 3 倍。