富邦金Q1獲利139億元、年減7成 每股賺1.12元暫居金控之冠

富邦金 (2881-TW) 自結獲利出爐，3 月稅後純益 65.16 億元、年減 16%，但比起 2 月增加近 4 倍；累計前 3 月稅後純益 139.08 億元，較去年同期大減 7 成，每股稅後純益 (EPS)1.12 元，暫居金控獲利冠軍。

富邦金表示，如果排除富邦產險防疫保單的保費收入、自留損失及相關準備等影響，金控 3 月擬制性合併稅前盈餘 90.53 億元、稅後純益 88.54 億元；累計今年前 3 月合併稅前盈餘 203.32 億元、稅後純益 191.28 億元。

富邦人壽 3 月稅後純益 48.22 億元，累計前 3 月稅後純益 72.39 億元，在投資獲利部分，3 月受惠台股高檔整理，挹注國內外股票、基金投資利益及利息收益，債市投資方面，3 月國際金融局勢受到銀行業問題升溫而動盪加劇，長期利率下滑後震盪整理。

富邦金表示，在波動性上升時點，策略上以維持較充足現金流量，能較有彈性因應後續市場之不確定性。市場預期美國升息有望進入尾聲，匯市呈現區間盤整。外匯準備金新規自 4 月起適用， 3 月底準備金餘額 329 億，高於適用之準備金累積上限 268 億，有助富壽吸收匯率波動，並提供機動調整的彈性。

富邦人壽表示，未來在準備金餘額高於上限前提下，富壽可減少每月提列固定提存，每月節省約 5 億。此外，新增傳統避險成本提存或沖抵之規範，3 月約增加沖抵 6 億元，反映近期避險成本偏高時，從外匯準備金釋出以減緩損益衝擊，而未來避險成本較低階段，亦額外增加提存，將可累積外匯準備金部位。

富邦產險 3 月虧損 18.07 億元，前 3 月累計虧損 42.54 億元，隨著 3 月 20 日起防疫通報機制調整只賠付中重症，推估防疫保單自留賠款並於 3 月一次反應影響數，到 3 月底提存賠款準備金餘額仍有 23.87 億可為後續理賠。

富邦金表示，為強化公司自有資本水準，將辦理第二次增資 160 億元，預計 5 月底前完成，屆時 RBC 將恢復並高於法定標準。

另一家子公司台北富邦銀行 3 月稅後純益、累計前 3 月稅後純益雙創歷年同期新高；富邦證券累計前 3 月稅後純益也創歷年同期次高紀錄。