【週選Good！】中國清零退場景氣漸復甦，塑化產業景氣拐點可望出現；這些公司值得關注

去年底工研院舉行「眺望 2023 產業發展趨勢研討會」，以石化業景氣觀測與減碳展望為主題，工研院產業科技國際策略發展所研究經理范振誠指出，根據調查顯示，業內專家預測石化業 2023 年不景氣機率大增，明年首季才有機會觸底反彈。

根據工研院調查報告，多數業內專家當時對 2023 年石化業景氣均呈現悲觀看法，認為低迷的景氣將延續到 2023 第 1 季後，就有機會觸底反彈；此外，調查報告也指出，「中國新產能開出」是影響 2023 年石化業不景氣的最主要原因，其次則是地緣政治（戰爭），歐盟與俄國能源交易議題、疫情（含中國清零政策）等。

隨著疫情逐漸受到控制，經濟活動重啟，全球石化產品需求反彈回升，為石化市場利多消息；雖石油輸出國組織（OPEC）近期做出減產協議，刺激原油價格再度抬升，對石化廠商獲利能力造成嚴重侵蝕，但未必能大幅推高油價，原因是較小型產油國增產可能使得全球供應仍然不減。

然隨著年初中國清零政策逐步退場，中國經濟有出現轉強的契機，知名外資摩根士丹利總經團隊預期中國 GDP 有望於今年第一季落底，其中塑化產業景氣拐點可望浮現。

整個塑化產業的上下游供應鏈如下圖所示

整個產業鏈相當龐大，概念股想當然就非常多，在總經環境有所改善的情況下，舉例而言 (1718-TW) 中纖、(1303-TW)南亞、(1301-TW)台塑、(1326-TW)台化、(1710-TW)東聯等相關個股，就容易成為市場關注的方向。

永豐投顧就各面向評比精選出一家具潛力的廠商，想了解究竟是哪家公司？

▶ 到週選 Good 一探究竟吧 !

推薦延伸閱讀：

1. 2023 現金殖利率前三十強有哪些？7 年以上連增清單？

2. 股票殖利率是你賺錢的關鍵！歷史殖利率排行榜！

3. 股東會紀念品怎麼領？零股也能領、最晚何時買進？

4. 想當零股股東？盤中零股怎麼買：手續費、福利一次看！