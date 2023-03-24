〈東元新品發表會〉解決方案省電效率再提升 搶疫情、電價上漲商機

東元 (1504-TW) 集團空調暨智慧生活事業群今 (24) 日舉辦 2023 年新品發表會，因應疫後生活變化和電價上漲，推出超越 1 級建築能效的「AI 中央空調節能系統」，以及冷凍冷藏到冷鍊運輸的「全溫層產品對應解決方案」，家戶有望再提升 12% 省電效率。

住宅、商辦大樓、工廠等建築物中，空調用電幾乎占總用電的近一半，電價持續上漲，要控制成本，勢必就要從空調節能下手。東元表示，根據不同空間都有適合產品組合可搭配規劃，提升 30% 節電效果。

東元舉例，以一棟七層樓 5000 平方公尺的集中型商辦大樓為例，採用東元一級能效的 DC 變頻箱型冰水機系統，IPLV 可達到 8.5，再加上冷卻水塔、水泵、空調箱等周邊系統 搭配東元變頻控制設備，依照建築能效分級制度，可評定為建築一級能效。

家用空調方面，東元打造出業界最小型化的室外機，2023 年新產品送至法國 P4 實驗室，也通過 SGS 抑菌證明，可有效抑菌達 99%，此新機種省電效率再提升 12%。

疫情帶動冷鏈需求與日俱增、快商務 q-commerce 模式崛起，及 1 小時即時到貨趨勢，東元也推出冷凍冷藏冰箱系列，可以滿足全溫層需求，特色包括了變頻恒溫、氣流均溫、降低腐損率 12%。

東元冷凍冷藏設備，透過變頻技術，可適用各種案場，除設計、施工外， 提供安裝、保養、維修一條龍服務，不管是食品倉儲、食品加工、物流中心、連鎖市場等多種場域不同目的及需求，都可以滿足。去年也曾經與麻豆農會合作，為食品加工業提供更佳的冷鏈服務。