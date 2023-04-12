專家：除非通膨飆升 否則經濟壓力將促使Fed下月停止升息

太平洋投資管理公司 (PIMCO) 前首席經濟學家 Paul McCulley 表示，華爾街對美聯準會 (Fed) 的利率走勢的看法預期是錯誤的。除非通膨意外飆升，否則持續增長的經濟壓力將說服 Fed 在下個月停止升息。

McCulley 表示，今年晚些時候 Fed 將暫停升息，然後就是貨幣政策轉向。他預期，Fed 官員將關注即將到來的通膨數據，並意識到銀行系統的壓力與他們已經採取的近 500 個基點緊縮措施相輔相成。美國公債殖利率曲線嚴重倒掛，意味著存款將持續流出銀行體系。

McCulley 預期 Fed 將暫停升息，與芝商所 (CME)FedWatch 最近的估計並不一致，該工具目前顯示 5 月份升息 25 個基點的可能性為 72.1%。

今年有投票權的芝加哥聯準銀總裁 Austan Golsbee 近日呼籲，在評估信貸緊縮狀況對經濟的影響時應該「謹慎、有耐性」，成為第一個暗示可能需要暫停升息的 Fed 官員。

「考量到這些金融逆風帶來的諸多不確定性，我認為我們應該保持謹慎。我們應該蒐集更多資料，對過於積極升息保持格外謹慎，觀察這些金融逆風讓通膨降了多少。」Golsbee 說。

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siege 表示，美國經濟衰退的風險明顯上升。若美國經濟陷入衰退、股市暴跌，且聯準會 (Fed) 在今年晚些時候大幅降息，他也不會感到驚訝。

他也警告，Fed 可能忽視當前銀行業危機帶來的潛在影響，不少經濟學者、專家認為目前情況實際上更為嚴重，相關影響甚至可能相當於大幅升息。「Fed 對當前的信貸緊縮過於樂觀，需要更具前瞻性並更加謹慎。」Siegel 說道。