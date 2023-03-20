銀行體系承壓 高盛：Fed本周將暫停升息

在本周 Fed 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 召開會議前夕，高盛周一 (20 日) 表示，由於銀行業系統的壓力，預計 Fed 本周不會升息。

高盛經濟學家在一份報告中寫道：「我們預計，由於銀行系統存在壓力，FOMC 將在本周會議上暫停升息。」

雖然政策制訂者已經採取各項積極措施以支撐金融體系，但市場似乎並不完全買單，不太認為支持中小型銀行的這些努力是足夠的。

然而即使金融業出現動盪，但經濟學家們普遍認為 Fed 不該延後對抗通膨的行動。截至上周五 (9 日)，大多數華爾街經濟學家依然預計 Fed 本周將升息 25 個基點。市場定價顯示，投資人對 Fed 本周升息 25 個基點的預測機率目前為 64.2%，不升息的預測機率為 35.8%。

高盛在報告中還指出，雖然這可能意味著暫停對抗通膨，但這不應該是一個問題。事實上，通膨問題現在看來沒有去年夏天那麼緊迫，因為短期通膨預期已經大幅下降，長期通膨預期則保持穩定。

美國監管機構及 Fed 已經推出各項措施保護陷入困境的矽谷銀行，並為該機構提供全新的融資工具，但第一共和銀行 (First Republic Bank) 上周仍持續暴跌，並帶動地區性銀行股價紛紛下挫。跌勢還延續至本周，這些中小型銀行股價持續滑落。

此外，瑞士政府的撮合下，瑞銀 (UBS-US) 周日 (19 日) 宣布收購瑞信 (CS-US)，以阻止該行的危機繼續蔓延。

Fed 目前的目標利率區間為 4.5% 至 4.75%。在銀行業壓力顯露之前的上個月，Fed 剛剛升息了 25 個基點。高盛預計，在這次暫停升息之後，Fed 將在 5 月的下次會議上恢復升息 25 個基點，並在 6 月和 7 月再升息 25 個基點。