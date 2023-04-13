發言掀波瀾 馬克宏：對台政策不變 支持維持現狀

近日法國總統馬克宏的發言引起軒然大波，他在周三（12 日）表示，法國對台灣問題的立場未改變，支持台灣「維持現狀」，並強調當美國的盟友，不代表要淪為「附庸」。

據《路透》報導，馬克宏周三在造訪荷蘭時說：「法國和歐洲對台灣秉持相同立場，我們支持現狀，這項政策不變，沒有改變。」他並說，法方支持「一個中國」政策，並尋求和平解決方案。

馬克宏上周曾表示，歐洲不該捲入台海衝突，也不該淪為美國附庸，此話一出遭各界抨擊。對此，他在周三仍重申，「身為（美國）盟友，不意味著要成為附庸…... 並不意味著我們不能為自身權利考量」。

馬克宏的發言掀波瀾，具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」說：「在美國對我進行全方位的遏制、圍堵、打壓之際，歐洲保持戰略自主，保持公正立場，與美國拉開距離，對我們中國就肯定不是壞事。」

「牛彈琴」表示：「所以，必須做好最壞的打算，但要盡最大努力去爭取。要團結一切可以團結的人，要把自己的事情辦好。將朋友搞得多多的，將敵人搞得少少的，這樣的中國，何懼之有？」

「牛彈琴」並認為，馬克宏確實不簡單，雖然他很年輕，但馬克宏確實有自己的想法，也說了很多歐洲人想說但不敢說的話。「牛彈琴」特別指出中法兩國的脾氣類似：不願意別人指手畫腳。