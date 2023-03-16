小摩：美經濟恐出現硬著陸 Fed下週將暫停升息

摩根大通固定收益投資長 Bob Michele 警告，隨著銀行業危機席捲整體金融市場和經濟，美國經濟可能將出現硬著陸。如今他預計美聯準會 (Fed) 將會在下週暫停升息。

Michele 表示，隨著恐慌情緒在銀行業蔓延，美國經濟衰退已經「無可避免」，Fed 很可能會暫停升息，原因是擔心經濟過於脆弱，無法承受更高利率。他也表示，目前利率可能已經觸頂，因為維護金融穩定成為 Fed 的首要任務。

矽谷銀行倒閉以及瑞士信貸危機，促使投資人放棄對 Fed 進一步升息的押注，因為他們擔憂銀行業崩潰的溢出效應可能會使本就已經脆弱的經濟面臨更多風險。

Michele 說道：「我認為如今所看見的都只是冰山一角，這些長期累積且滯後的影響將進一步衝擊市場，未來市場還將面臨更多的痛苦。」

在矽谷銀行事件爆發前，Michele 的觀點是 Fed 將在 2 月和 3 月都升息，隨後才會暫停升息。如今他表示：「我認為在瑞士信貸危機後，他們會暫停下來。我也認為他們應該暫停。」

Michele 也說，未來幾個季度，市場可能不得不經歷一個「洗牌過程」。「如果想到過去 3 年進行的所有融資，系統中的流動性，我預計將會出現更多問題。」

Matterhorn 資產管理公司商業總監 Matthew Piepenburg 日前也表示，投資人對 SVB 倒閉蔓延效應的擔憂，將迫使 Fed 暫停升息。Piepenburg 說：「我預計 Fed 在 3 月 22 日不會升息。鮑爾現在別無選擇。」

瑞銀財富管理投資長海菲勒 (Mark Haefele) 在報告中寫道，「Fed 現在有非常明確的證據證明升息正對金融系統和經濟產生影響，雖然這些事件還不足以讓它們暫停，但一定會考慮到這一點。」