專家：SVB風暴將迫使Fed暫停升息 金價前景看好

矽谷銀行 (SVB) 倒閉風波衝擊美國和國際市場，Matterhorn 資產管理公司商業總監 Matthew Piepenburg 認為，投資人對 SVB 倒閉蔓延效應的擔憂，將迫使美聯準會 (Fed) 暫停升息。

Piepenburg 說：「我預計 Fed 在 3 月 22 日不會升息。鮑爾現在別無選擇。」

Piepenburg 指出，SVB 倒閉主要是由於對利率風險管理不善，因為 Fed 在過去一年中將利率提高 450 個基點。當存戶可以透過美國公債獲得更好、更安全的收益時，就增加銀行存款的機會成本。出於這些原因，他認為 Fed 在 3 月及以後要持續升息，恐怕需要奇蹟。

此外，Piepenburg 預測，隨著美元貶值，金價將「盡情表現」。他指出，強勢美元在 2022 年抑制了金價，但隨著經濟衰退壓力的增加，美元將走軟，為金價帶來支撐。

Piepenburg 說：「強勢美元的論點即將發生轉變，在經濟衰退期間，美元不可能持續強勢。」

Piepenburg 也稱，金價上漲確切的時機「無關緊要」，因為他的重點是將黃金作為長期對沖通膨的工具。他說道，毫無疑問地，若是口袋裡存放美元和黃金，2 年後回來看，美元的價值將比黃金要低得多。

Forex.com 資深技術策略師 Michael Boutros 日前也說：「矽谷銀行風暴存在蔓延風險，市場也疑慮 Fed 能否如先前預示的積極收緊貨幣政策，都將有助於金價。」

Boutros 指出，金價正在進入下一個重要的關鍵水位，即每盎司 1,912 至 1,918 美元區間。這個區間很關鍵，因為它是今年迄今的收盤高點和 2021 年的收盤高點。

Walsh Trading 聯席董事 Sean Lusk 說，若是金價能夠突破每盎司 1,913 美元，則本輪反彈將具有更大的上行潛力，很有可能上漲至 2,000 美元。