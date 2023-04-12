〈東元推馬達新品〉驅動器首度導入第三代半導體 將攜手國內巴士輸出海外

東元 (1504-TW) 導入第三代導體，今 (12) 日在台灣國際智慧移動展中，首度曝光 SiC(碳化矽) 高功率直驅電動車用驅動器，也是國內首個輸出功率達到 360KW 的驅動器，目前已與國內巴士業者接洽，最快 6 月完成測試。

機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶表示，SiC 高功率驅動器已經完成測試，後續會再搭配馬達打造成一套動力系統，並將在 6 月完成測試，目前已經有國內巴士業者表達高度興趣，未來會共同輸出至海外市場。

東元首次將 SiC 打造成高功率驅動器，最大輸出功率達 360kW，可滿足 12 米電動大客車動力需求，最高爬坡能力 20%，極速 96kph，體積功率比可增加 44%，外殼體積則大幅縮小 50%。

高飛鳶解釋，過去驅動器多是用 IGBT，不過還需要搭配齒輪箱，整體動力系統體積較大，而使用 SiC 打造的高功率驅動器，除了效能較高外，可以省去齒輪箱，價格也更具有競爭力。

事實上，東元旗下負責開發新應用、產品的綜合研究所，三、四年前就投入研究 SiC，因此隨著技術發展，東元快速將 SiC 導入驅動器，很快將進入商用。

高飛鳶指出，採用 SIC 模組直驅式設計，不需要減速機構，可減少損耗，達到超高效率及更高功率密度，適用於 12 米電動公車、電動城際巴士、大型電動貨卡、工程機械等不同用途的載具。