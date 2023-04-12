【量大強漲股整理】台股攻萬六時間點告訴你!內資主導軍工、儲能、節電概念股成主流!

今天是周選擇權結算日，加權指數偏向整理格局，台積電公佈 3 月營收不好，沒有達到低標，雖然是跟匯率有關，但是股價還是先下跌反應，不過台積電股價回檔反而釋放資金到中小型股，櫃買指數創下近期新高，但是業績好有題材的中小型股已經開始表現，佳螢團隊認為這反而是明確的多頭格局!

先前因為環台軍演，跟三月營收財報未公布，台股受到壓抑，現在環台軍演已經結束，發現只是雷聲大點小，加上三月營收一公佈後，第一季財報也呼之欲出，在利空消息大致底定下，法人跟內資大戶開始回補買進股票，所以盤面上像是軍工、儲能節電、充電樁等內資主導的概念股，都有很強勢表現! 這也是櫃買指數可以日 K 連四紅，創下近期新高的原因!

再看看三大法人，外資買超 53.84 億元連 4 買；投信買超 0.68 億元；自營商買超 5.4 億元連 7 買。三大法人合計買超 59.88 億元。籌碼正持續流向法人，搭配內資持續主導中小型股，台股偏多態勢明確!

有人會擔心加權指數萬六久攻不過，但我們認為盤面只要有強勢主流持續創高，多頭格局就不會結束! 櫃買指數領先創新高，我們認為加權指數也會跟上，萬六只是時間上問題。等到台積電消化一下財報利空，本周四台積電將會發股利 2.75 元，可望再度釋放資金到股票市場，加上 4/20 台積電法說會，法說會前後就是台股攻萬六的時機點!

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