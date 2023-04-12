美食-KY品牌再造 85度C全台店點啟動整改計畫

85度C台灣店點正在進行整改計畫。(圖：美食提供)
85度C台灣店點正在進行整改計畫。(圖：美食提供)

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 最新公布 3 月合併營收 17.88 億元，月增 9.72%，年增 10.56%，為同期次高，第一季合併營收 51.98 億元，年增 7.1%，美食表示，在中國市場重啟展店腳步，在台灣則是開始進行整改計畫，看好營運動能持續回穩。

85 度 C 台灣店點正在進行整改計畫。(圖：美食提供)
85 度 C 台灣店點正在進行整改計畫。(圖：美食提供)

上半年大檔期母親節即將到來，85 度 C 目標全台售出約 21 萬個蛋糕，全檔期業績估上看 1.1 億元，年增 8%，美食進一步說明，目前全台共 445 家據點，今年開始陸續進行整改計畫，新裝潢加計整改已達 15 家，有助品牌加強與消費者溝通。

而在海外，美食說明，中國市場已見景氣復甦跡象，3 月營收回升至半年來新高，由於當地民生必需消費的動能有望逐季改善，85 度 C 重啟門市展店腳步，若搭配單店營收的加速回升，烘焙旺季的營運表現值得期待，全年拚成長達雙位數。

在美國，美食指出， 85 度 C 門市的日均來客數過去幾個月不斷走揚，3 月更已超越 2020 年初疫情前的水準，來到 2019 年以來新高，反觀全美餐飲行業的同店來客數不僅遠低於疫情前，落差甚至達雙位數，顯示 85 度 C 在美國擁有明確的品牌定位和領先同業的研發能力，將持續拓展據點。

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