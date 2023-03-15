東元大方配息每股擬發1.5元 配發率逾9成 創23年新高

東元 (1504-TW) 今 (15) 日公布財報，由於去 (2022) 年富邦媒股價下跌，認列股價評價損失，衝擊去年稅後純益降至 34.58 億元，年減 31.03%，每股純益 1.64 元；不過董事會仍大方配息，擬配發 1.5 元現金股利，創 23 年新高，配發率達 91%，若以今日收盤價 35.7 元估算，殖利率 4.2%。

東元去年全年營收 583.15 億元，年增 10.96%；毛利率 22.61%，年減 1.64 個百分點；營益率 8.7%，年減 0.95 個百分點；稅後純益 34.58 億元，年減 31.03%，每股純益 1.64 元。

公司說明，去年本業持續成長，不過業外方面，因富邦媒 2021 年股價上漲帶動業外收益增加，去年富邦媒股價下跌產生業外損失，導致獲利減少。

東元去年第四季營收 150.58 億元，季增 1.63%、年減 0.06%；毛利率 22.98%，季增 0.43 個百分點、年減 4.89 個百分點；營益率 8.78%，季減 0.1 個百分點、年減 7.46 個百分點；稅後純益 10.05 億元，季減 7.17%、年增 12.2%，每股純益 0.48 元。

展望今年，東元指出，機電事業預期在馬達產品北美市場仍健康成長，不過台灣與中國景氣不佳，相互抵消下，事業群持平看待；智慧能源隨著各國政府多推動節能減碳政策，有助搶占商機；智慧生活雖然通膨導致消費性商品需求保守，但商業空調需求相對穩定，業績可望平穩向上。