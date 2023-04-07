聯準會放緩升息步調 美非投資等級債有望反彈

聯準會揮別鷹式升息，非投資等級債有望鹹魚翻生。保德信指出，觀察物價、聯準會官員談話觀察，中期政策利率大幅上行的壓力降低，有助減緩美債波動，其中美國非投資級債壓力也可望逐步減緩。

觀察去 (2022) 年美國非投等債年度出現負報酬，近 20 年來美非投等債從未出現連續兩年負報酬，以此推測，今年相關標的有望由負轉正，繳出不錯的反彈成績。

PGIM 保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，自 2002 年以來，美國非投資等級債僅有 5 次年度負報酬，最近一次為去年的 - 11.2%，跌幅為史上第二高，僅次於 2008 年金融海嘯的 - 26.2%。

但進一步檢視當出現年度負報酬的隔年，美國非投等債不曾連續 2 年出現負報酬，甚至能繳出雙位數的彈升表現，目前美國非投等債僅反彈 3.6%，與歷年雙位數的彈幅相較仍有長足的成長空間，研判在經歷去年的超跌後，今年有機會見到值得期待的投資契機。

至於市場擔憂升息可能導致違約率上升，張世民說明，市場對未來一年美國非投資級債違約率已由高峰修正至約 3.7%，從歷史經驗分析，非投資等級債與美國公債的利差代表市場情緒，且往往先行反應，由於目前市場已經反映多數負面訊息，預料後續利差再大幅攀升空間有限。

張世民表示，即便升息對企業的影響將逐步顯現，導致美國非投資級債違約率將進一步走揚，信用利差也將擴大，但過去債券違約風險大多來自於體質較差的 CCC 級債券，BB 及 B 級債券違約率多數期間不超過 1%。

目前美國非投資級債當中，CCC 級債券占比僅 13%，較高評等的 BB 及 B 級債券各占 49%、38%，顯見整體風險可控。

