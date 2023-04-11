我3月CPI連20個月超過2% 這項物資飆漲5成超越雞蛋

主計總處今 (11) 日公布我國 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 2.35%，為連 2 月下滑，仍是連 20 個月衝破 2% 通膨警戒線，其中，漲超過 10% 的個別項目以番石榴 (芭樂) 最多，漲幅高達 51.29%，而雞蛋漲 26.52%、國外旅遊團費漲 22.84%、旅館住宿費漲 17.28%、沙拉油及調理油也漲 15.80%，幾乎是說是民生需求齊漲。

主計總處說明，3 月 CPI 續漲主因是休閒娛樂消費需求增加，推升娛樂服務費用價格，加上外食費、水果、肉類、蛋類、房租、家庭用品及個人照顧服務費價格上漲所致，惟油料費、通訊設備和蔬菜價格下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果，3 月物價漲 2.24%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，仍漲 2.55%。

主計總處不諱言，368 個查價項目中，上漲者達 282 項；其中，番石榴 (芭樂) 漲 51.29%、雞蛋漲 26.52%、國外旅遊團費漲 22.84%、旅館住宿費漲 17.28%、沙拉油及調理油漲 15.80%，漲幅均超過 10%。

而西式早點 (如漢堡、三明治) 漲 8.34%、其他個人照顧服務 (不含醫療看護) 漲 7.62%、豬肉漲 7.32%、國中課業補習費漲 6.60%、雞肉漲 5.99%、中式早點 (如燒餅、飯糰) 漲 5.76%。

圖表：主計總處提供。

從七大類中來看，以食物類漲 4.86% 最多，主要是因蛋類受供給減少及飼養成本提高影響，漲 25.05%，肉類也因飼養成本提高，價格上漲 5.75%，加以水果、食用油、調理食品、水產品、乳類和外食費，各漲 11.80%、9.56%、5.51%、4.89%、4.43% 和 4.08% 所致。

而教養娛樂類漲 2.79%，反映防疫措施放寬，休閒娛樂消費需求增加，娛樂服務費上漲 6.46%。

居住類漲 2.30%，則是因住宅維修費、房租及家庭用品分別上漲 3.07%、2.32% 和 1.86%。

雜項類漲 1.65%，主因看護等個人照顧服務費用、金飾及珠寶等個人隨身用品，以及美容及衛生用品價格上漲所致。

僅交通及通訊類跌 0.78%，反映國際油價走跌，油料費下跌 6.74%。

觀察主要國家 (地區) 物價，2 月我國漲 2.43%，歐元區漲 8.5%，新加坡漲 6.3%，美國漲 6.0%，南韓漲 4.8%，日本漲 3.3%，香港漲 1.7%，中國漲 1.0%；3 月我國漲 2.35%，歐元區漲 6.9%，南韓漲 4.2%。