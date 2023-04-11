中國3月CPI升幅縮小 央行享有擴大寬鬆空間

最新數據顯示，中國 3 月消費者物價指數（CPI）較一年前上升 0.7%，漲幅回落，顯示央行享有擴大寬鬆的空間，生產者物價指數（PPI）的降幅則擴大。

中國國家統計局周二（11 日）公布的數據顯示，3 月 CPI 較一年前攀升 0.7%，升幅縮小 0.3 個百分點，核心 CPI 從 0.6% 升至 0.7%。PPI 下降 2.5%，降幅擴大 1.1 個百分點。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，3 月生產和生活持續恢復，消費市場供應充足，促使 CPI 的升幅縮小。此外，受去年同期對比基數較高影響，PPI 的降幅擴大。

上述數據顯示，儘管經濟復甦，但內需始終欲振乏力。 家庭對收入和就業的信心仍比疫情前低，出口正在下降，房地產市場仍面臨不確定性，因此，中國政府可能需要提出更多支持政策，才能帶動經濟持續復甦。

CPI 一直遠低於政府設定的 3% 左右的全年目標，這意味著政府有空間在必要時擴大貨幣刺激措施。 《彭博》經濟學家曲天石預測，中國人民銀行（央行）本季將把 1 年期利率下調 10 個基點。

上海保銀資產管理公司首席經濟學家張智威說：「經濟復甦步入正軌，但復甦動能還不足以推高物價，這代表經濟仍未達其潛力，財政與貨幣政策仍有進一步刺激經濟成長的空間。」

國泰君安國際首席經濟學家周浩也表示，CPI 數據出爐後，可能會引發更多人臆測中國是否下調政策利率，「整體而言，政策寬鬆的空間依然充足」。周浩說，當局需要引導銀行大幅調降房貸利率，以協助購房者與建商。