〈進出口統計〉五大出口市場3月同步下挫 對陸港年減28.5%連八黑

我對 5 大出口市場全面下挫，根據財政部統計，3 月及今年前 3 月我對陸港等主要市場出口值均同步衰退，其中 3 月我對陸港的出口年減幅 28.5%，連續 8 個月下降。

根據財政部統計，我對中國大陸與香港出口 3 月出口值 128.9 億美元，年減 51.3 億美元、年減幅 28.5%，已是連續 8 個月呈現衰退。財政部統計處處長蔡美娜說，我對陸港出口值減少金額占總出口減少金額比重約 6 成，也就是說陸港影響我總出口程度高達 6 成。

但蔡美娜也說，我對陸港 3 月的出口值年減幅 28.5%，高居五大市場之冠，但比起 1 月年減 33.5%、2 月的 30.2%，3 月年減幅則略有收斂。

在對美市場部分，3 月出口值 55.1 億美元、年減幅 20.7%；對日本出口值 24.6 億美元、年減幅 16.9%，包括對美國、日本 2 大市場的出口年減幅，雙雙創下 13 年半來最深跌幅。

至於對東協、歐洲市場出口則相對平穩，其中我對東協 3 月出口值 60.5 億美元、年減 11.6%，對歐洲出口值 34.4 億美元、年減 3.1%，相較於其他市場，我對歐洲、東協表現相對持穩。

進一步看今年第 1 季表現，我為五大市場第 1 季出口同樣呈現全面下滑，是 2016 年第 2 季以來再度出現五大市場同步衰退，而與往年同季度比，除了歐洲以外，其他 4 大市場首季的年減幅均為 14 年來最大。

而我對五大市場出口衰退，也導致主要出口市場結構出現較大轉變，例如我對陸港的前 3 月出口比重占總出口比重已降至 35.1%，而對美出口占總出口比重則攀升到 16%，兩大市場分別創下 20 年來同期的新低與新高紀錄。