通膨、升息逆流 我去年貿易總值9047億美元 全球退步2名排名第18

根據世界貿易組織 (WTO) 統計，去 (2022) 年全球出口總額 24.9 兆美元；其中我出口值 4794 億美元、占全球比重約 1.9%、世界排名退步一名降至第 17；進口值 4280 億美元、占全球比重約 1.7%、維持第 17 名不變，合計貿易總值共 9047.5 億美元，排名退步 2 名掉到第 18 名。

財政部今 (6) 日發布統計通報，去年下半年起受到通膨、升息制約影響，全球經濟動能趨於走緩，連帶波及各國貿易往來，根據 WTO 最新公布的全球商品統計，2022 年全球出口總值 24.9 兆美 元，較 2021 年增加 11.5%。

其中，中國大陸出口 3 兆 5,936 億美元仍居第 1，占比 14.4%，其次分別為美國占 8.3%、德國 6.6%、荷蘭 3.9%、日本 3.0%，南韓出口 6836 億美元，占比 2.7%，排名前進 1 位至第 6 名，香港占 2.4% 滑落 4 個名次來到第 10 名。

另外，新加坡則退步一名排名第 16， 我國出口 4794 億美元、占比 1.9%，世界排名退步一名到第 17。

統計指出，去年全球前 5 大進口國為 美國、中國大陸、德國、荷蘭及日本，我國進口 4280 億美元、占全球 1.7%，排名第 17 與去年相同。

進一步觀察主要國家出口的全球占比變化，中國大陸從 2009 年起取代德國、美國躍居全球出口第一位，去年占比 14.4%，較 2012 年上升 3.3 個百分點，主因其為全球和區域供應鏈的主要參與者，擁有相當的貿易紅利優勢，我出口占比也提高 0.3 個百分點。

至於日本及德國占比則明顯趨降，分別下滑 1.3、1.0 個百分點，如果與 2021 年比較，變動較大的有美國，其占比上升 0.4 個百分點，中國大陸、香港及德國分別下降 0.6、0.6 及 0.7 個百分點。