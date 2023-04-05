沃爾瑪認為通膨壓力仍在 計劃放慢招聘步伐

沃爾瑪周三（5 日）表示，預估通膨仍會給今年的業務持續增壓，且隨自動化技術發展，將放緩招聘步伐。

沃爾瑪財務長 John David Rainey 在佛州舉辦的投資人大會上說：「我們相信，隨時間的推移，助理的數量將會成長，但速度會比過去慢，因為我們用技術和自動化來補充人員增補。」

Rainey 表示，沃爾瑪正處在一個轉捩點，因為該公司在廣告、履行服務和會員計劃等其他收入來源上的投資，對未來 5 年盈利能力的貢獻開始高於其核心的實體零售業務。他說：「（透過這些投資）我們認為，未來 3 到 5 年的營業收入成長機會可能會比我們所概述的好。」

該公司還表示，通膨將繼續影響其業務，因為消費者在購物時選擇利潤較低的雜貨，而不是利潤率較高的服裝和家居用品。

Rainey 在發表上述評論前，該零售商昨表示，到了 2026 會計年度底，公司將有約 65% 的門市採用自動化服務，單位成本平均可減少約兩成。近年來，沃爾瑪越來越常使用電商配送中心來處理線上訂單，並大力投資自動化技術，以改善線上訂單處理速度。

目前還不確定這是否意味著未來會有更多裁員，但沃爾瑪表示，門市自動化將降低公司對低薪職位的需求。沃爾瑪在美國擁有約 170 萬名員工，海外擁有約 6 萬名員工。

值得注意的是，自動化還將有助沃爾瑪防止庫存累積。去年當食品和汽油價格大幅上漲，消費者減少其他購買選項時，就出現庫存囤積狀況。沃爾瑪執行長董明倫表示，自動化技術將讓公司比過去任何時候都更接近庫存優化。

截稿前，沃爾瑪 (WMT-US) 盤中股價上漲 1.55%，每股暫報 149.51 美元。