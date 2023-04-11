〈房產〉內政部：去年Q4全台住宅價格指數持平 北市首見下跌

內政部今 (11) 日發布 2022 年第 4 季住宅價格指數，本季全台住宅價格指數為 127.51，較第 3 季微幅上漲 0.94%，為 2020 年第 3 季以來季漲幅首次小於 1%；在 6 都中，台北市下跌 0.47%，是 2020 年第 2 季以來首見下跌，其餘 5 都上漲趨勢也明顯收斂。

內政部指出，與建物交易量一併觀察，2022 年第 4 季全國建物買賣登記棟數 7 萬 4170 棟，較 2021 年第 4 季 9 萬 9315 棟減少約 25%，整體市場交易呈現量縮價平情形，顯示購屋民眾心態轉趨保守。

在全台六都住宅價格指數部分，本季除臺北市下跌 0.47% 外，其餘 5 都漲幅分別為新北市 0.31%、台中市 0.64%、台南市 0.75%，高雄市 0.78%、桃園市 1.27%，相較過去 2 年平均每季漲幅約 2%，各都在本季漲幅均明顯收斂。

內政部指出，本季經濟成長景氣對策信號從 11 月起由黃藍燈轉為藍燈，全台經濟景氣放緩，台灣央行在 12 月宣布第 4 度升息，五大銀行新承作房貸利率調升至 1.864%，為 105 年 1 月以來新高，再加上立法院 12 月初審通過「平均地權條例」修法，對於抑制投機炒作初步發揮成果。綜合以上因素影響，民眾購屋心態轉趨保守，並使得房價趨勢朝軟著陸方向調整。

內政部說，就 2023 年第 1 季整體市況觀察，總統在 2 月已正式公布修正「平均地權條例」，央行並在 3 月第 5 度宣布升息 0.125%；從地政司最新初步統計的全國建物買賣登記情形來看，第 1 季共交易 6 萬 4251 棟，較 2021、2022 年同季 8 萬 831 棟、8 萬 4776 棟減少約 2 成多，顯示市場交易量持續縮減修正，預期高房價回緩情形將逐步發酵。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波量能快速萎縮，形成價格在高檔但追價買盤力道不足，市場還出現銷售時間拉長與議價空間略為放大的跡象，且價格指標一手推案也是交易速度遲滯，現在開發商也在想辦法突破僵局，整體房市有鬆動跡象，但同時間通膨也讓民眾有錢越存越薄的感觸，自用客還是擇優購屋，但對於屋況與價格精挑細選。

曾敬德表示，2020 年第四季全國房貸負擔率為 36.81%，但 2022 年第四季已經飆高到 40.25%，最高的是台北市的 66%，新北市 53.1%，連台中市都上升到 46.5%，六都除了桃園市，普遍都已經超過 38%，顯示以官方統計 20 年期本利均等攤還方式，貸款成數為七成，則家庭購屋壓力相當高，實務上相對多數的家庭為了扛高房價，幾乎都動用到 30 年期的房貸，才能降低每月負擔。