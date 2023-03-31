〈房產〉全台房市交易還在萎縮 房仲：銷售時間較去年拉長一個月

信義房屋 (9940-TW) 觀察農曆年後市場買氣就緩步回流，3 月房市明顯較 2 月回溫，市場仍是自用當道，3 月總價 1500-2000 萬元的房屋，成交狀況相對熱絡，雖然議價空間並未進一步放大，但明顯房屋的銷售時間拉長，買賣雙方正處於拉鋸階段。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年下半年積壓不少遞延買盤，今年農曆年後已經看到遞延買盤溫和回流，買方一方面對房價與連續升息有點猶豫，另一方面，面對通膨，心裡有台幣越來越薄的預期，兩者拉鋸下，成交速度明顯放緩，而有意售屋的屋主也發現看屋過程買方不是很積極，待售一段時間降低房價預期才能順利成交，因此和去年同期相比，房屋流通的天數增加近一個月的時間。

統計顯示，3 月房市仍是自用當道，北市總價 1500-2000 萬元占比明顯增加，反映北市首購族的買氣穩定，新北市總價 700-2000 萬元交易穩定，桃園市則是總價 700-1500 萬元，台中市則是總價 1000-2000 萬元表現最好，高雄市則是主要成交 700-1500 萬元最多。

而根據永慶房產集團統計，房市交易量與 2 月相比，台中成長 42% 最多，其次則是新竹縣市量增 40%，桃園成長 31%，高雄量增 29%，台北、新北與台南均量增超過二成，台北成長 23%，新北與台南則均成長 21%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，通常在農曆年後民眾會回歸正常看屋步調，交易量會有較明顯的成長，尤其 3 月進入房市交易旺季，自住、長期置產投資需求陸續出籠，加上台股高檔盤整，民眾消費與購買耐久財信心回升，而房市政策面則已大致底定，衝擊逐漸淡化，加上全球通膨升溫的狀況短期難改變，部分民眾也預期房價欲跌不易，促動民眾積極進場，讓今年 3 月交易量月增逾 3 成。

若與去年 3 月同期相比，永慶統計，全台房市交易量減少 15%，其中桃園、高雄交易市況相對穩定，較去年同期均減少 8%，台中量縮 14%，其餘四大都會量縮幅度均有 2 成以上，台北與新竹縣市均減少 20%，新北減少 21%，台南量縮 31% 最多。

陳金萍指出，根據永慶 2023 第二季房產趨勢調查結果顯示，民眾雖仍普遍看跌房價，但比例收斂，顯示在通膨增溫，錢變薄的狀況下，民眾認為房價難降，原本觀望的態度轉趨積極，3 月看屋量與 2 月相比約成長 1 成左右，不論首購、換屋或長期置產需求都有增加的跡象。陳金萍補充，尤其對中高資產族群來說，在央行連續升息的狀況下，購買實質資產才能讓財富保值，近期就發現中高資產客戶逐漸歸隊，尤其青睞地段優質的房產，帶動中高總價產品交易回溫。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，平均地權條例修法即將上路，預售屋交易降溫，中古屋交易也回到行情，3 月價格收斂許多，也促成交易量放大。量增最多的新竹、桃園，除了小宅交易熱絡，今年也出現許多高總價的住宅交易，顯示剛性需求的首購和換屋型的購屋規劃不因升息停擺。