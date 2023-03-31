〈房產〉房仲統計：北市3月交易量雙增 表現相對佳

3 月工作日較上月長，雖然房市氛圍信心不足，但不動產交易量相對上月依舊量增。中信房屋統計 2023 年 3 月整體交易量，全台成交件數較 2 月增加 27.1%，連續兩月呈現正成長，但較去年同期衰退 16.1%。中信房屋總經理張世宗表示，台北市因區位優勢，房產具高保值性，3 月交易表現佳。

中信房屋內部統計，全台六都表現方面，3 月台北市月增 37.9%、新北市月增 4.7%、桃園市月增 55.7%、台中市月增 57.1%、台南市月增 58.3%、高雄市月增 44.1%。與去年 3 月同期相較，台北市年增 6.9%、新北市年減 10.6%、桃園市年減 9.0%、台中市年減 16.3%、台南年增 11.6%、高雄市年減 22.2%。

張世宗表示，2023 年前兩月受到政府政策與年節因素影響，買賣雙方產生價格拉鋸戰，去化天數加長，而年前無法締結的交易， 在 3 月水到渠成，加上通貨膨脹風聲鶴唳，股票市場山雨欲來，刺激不動產市場避險型客戶的購屋需求，台北市因區位優勢，物件尤具高保值性，因此月年雙增拉紅盤，但在三月下旬央行為緩解通膨壓力升息半碼，在利率升高之下，恐影響買方進場意願。

張世宗說，投資客退場已成必然事實，鷹派學者也普遍認為「檯面下」的通膨率遠遠被低估，今年貨幣政策恐將持續緊縮，依靠投資買房獲得高投報的黃金時代已經遠去，現在是自住客進場的時機點，除了有機會買到以往搶不到手的好物件，賣方也逐步鬆動讓利，議價空間加大。