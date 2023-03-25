AI技術炒熱科技股 法人點名3產業成最大受益者

生成式 AI 炒熱科技股行情，投信表示，隨著 AI 應用範圍擴增，預期將帶動周邊需求建置大幅成長，包括軟體、半導體和半導體設備公司將是生成式 AI 趨勢的最大受益者。

AI 機器人熱潮不僅為 AI 人工智慧的一大里程碑，更成為各家科技龍頭業者的兵家必爭之地，繼 ChatGPT 發表後，Google、百度也相繼推出自家 AI 聊天機器人，微軟近日更是宣布將替 Office 系統搭載 AI 服務，有利於大幅提升使用者工作效率，讓市場看見更多 AI 人工智慧的運用商機。

PGIM 保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，目前 AI 應用大多聚焦在文字、程式編程、影像辨認等，未來隨著演算法與算力進一步提升，有利於將 AI 運用擴展至影片、3D 等更廣大領域，而 AI 運用的擴增，也將同步加速周邊需求建置大幅成長。

根據 ARK Invest 數據，2022 年 AI 輔助軟體編程已可節省工程師 55% 所需時間，生成式圖像也大量節省成本與時程，根據針對 1000 家美國企業調查，高達 93% 的企業將擴大應用 AI 科科技，預料在企業轉型需求下，AI 市場規模將以每年近 20% 的高速持續成長，至 2026 年全球人工智慧產值將高達 9000 億美元。

瑞士百達資產管理資深產品經理 Anjali Bastianpillai 表示，今 (2023) 年可能是許多人工智慧應用出現的突破年，其中 OpenAI 聊天機器人 ChatGPT，可視為人工智慧的關鍵轉折，發布 2 周內達到 100 萬用戶，2 個月就累積超過 1 億名活躍用戶，是有史以來成長最快的消費者應用服務。

根據市場研究機構 IDC 的數據顯示，預估到 2026 年 AI 總投資規模將超過 3,000 億美元。美國的 OpenAI、Google、Facebook，還有日本的 Preferred Networks、中國的阿里巴巴、百度等公司都在進行生成式 AI 的研究和應用，如微軟早早布局結合 ChatGPT 和搜尋引擎 Bing，預計在 2023 年將擴展到金融、醫療、法律、客服、教育等領域。此外，生成式 AI 還有助於擴展創意產業，例如自動撰寫文案、生成音樂和藝術作品等。

Anjali 認為，軟體、半導體和半導體設備公司將是生成式 AI 的最大受益者，隨著對運算、記憶和網路解決方案的需求增加，半導體需求也在成長；另外，隨著高階晶片需求升溫，預料也將帶動半導體產業鏈市值將成破兆美元級產業。

Anjali 指出，半導體產業雖有周期性，但半導體市場在 2023 年依然是全球科技產業的核心之一，根據麥肯錫報告，2021 年全球半導體市場銷售額為 5820 億美元，相比 2020 年成長約 26%，預估 2020 到 2030 年複合年成長率則估計為 9%，預計到 2030 年半導體產業將成為兆美元級產業。

此外，產業鏈的重組也將成為一大趨勢，原本高度集中的半導體供應鏈將逐漸分散，以提高產業的整體韌性，隨著半導體製造業回流美國、歐洲和日本，預計 10 年內半導體設備支出將維持穩定成長。