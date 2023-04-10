Uber子公司Careem分拆 接受阿聯酋科技控股公司4億美元入股

Uber (UBER-US) 擁有的乘車服務 Careem 周一 (10 日) 宣布分拆，並得到了新金主及其母公司的大力支持。

總部位於阿布達比、前身為 Etisalat 的科技控股公司 e& 與 Uber Technologies 簽署了一項具有約束力的協議，以 4 億美元的投資收購被分拆的 Careem Technologies）的 50.03% 多數股權。

Careem 的叫車業務仍由 Uber 全資擁有。Uber 在 2019 年以 31 億美元的價格收購 Careem。Uber 分拆後的持股目前未公開。

Careem Technologies 將專注於公司「超級應用程式」的發展，該應用程式在一個應用程式中提供包括打車在內的數十種服務。其中一些包括 15 分鐘或更短時間內的 Careem Quik 雜貨配送、食品配送、PCR 測試預訂、數位支付和匯款轉賬、自行車租賃、洗衣和清潔服務以及活動門票預訂。

一位 Careem 發言人表示：「今天由 Careem 擁有和營運的非乘車服務未來將由 Careem Technologies 擁有和經運。」原由 第三方合作夥伴提供的服務，如洗衣服務 Washmen 或活動市場 Tikety，將繼續由這些第三方經營。

Careem 強調 Uber 在新事業中雖然存在，「Uber 將繼續在分拆中持有股份，但分拆將是獨立的，擁有不同的所有權結構。」

根據其官網，Careem 在 10 個國家和地區的 80 多個城市推展業務。該公司於 2012 年由聯合創始人 Mudassir Sheikha 和 Magnus Olsson 在杜拜成立，從一家拼車公司發展成為一個「超級應用」平台，從摩洛哥到巴基斯坦的整個中東地區都在使用。