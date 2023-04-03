大摩策略師：美國科技股漲勢恐怕難以持續

華爾街知名美股空頭、摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 警告表示，科技股超過 20% 的漲勢恐怕難以持續，該產業將重回低點。

在幾家美國地區性銀行倒閉後，投資人紛紛逃離銀行業等對經濟敏感的類股，並轉向大型科技股，也促使那斯達克 100 指數飆升進入牛市。

Wilson 指出，出現這種輪轉的部分原因是，科技業被視為傳統的防禦性產業，儘管他不同意這一觀點，並認為公用事業、必需品和醫療保健具有更好的風險回報率。「科技股實際上是順循環 (pro-cyclical)，在熊市中與大盤同時觸底。」Wilson 說道。

他建議投資人等待大盤持續的低點，隨後再買入科技股，因為該產業通常會在低點後經歷一段強勁的表現，這會是周期中相對有利的時期。

此外，Wilson 也表示，對 Fed 將很快就會結束貨幣緊縮政策的預期，將使投資人感到失望。「我們不認為最近的銀行融資計劃是一種量化寬鬆形式，也不認為最終會刺激風險資產上漲。」Wilson 說。

包括 Mislav Matejka 在內的摩根大通策略師表示，科技股可能不再是進行結構性佈局的優質標的。 考量到獲利風險、缺乏吸引力的估值和相對高的價格，科技股跑贏大盤的強勁表現可能將要終止，策略師也對產業維持中立。

The Wealth Consulting Group 執行長 Jimmy Lee 曾表示，如果從估值的角度來看對利率非常敏感的科技業，就會發現其中許多股票去年的跌幅遠遠超過整體市場水準，現在只不過是資金在向這個類股回流。

資管機構 Landsberg Bennett 投資長 Michael Landsberg 也認為，在當前的宏觀經濟環境下，人們不該把科技股當成避風港。他指出，隨著美國經濟陷入衰退，需求將開始軟化，科技公司的基本面正持續惡化。