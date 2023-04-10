鉅亨美股雷達：美股財報季開跑 市場持續評估經濟前景

美股重要看點：

本週市場關注最新的美國通膨數據，美股財報季也將於本週拉開帷幕。美國 10 年期公債殖利率來到 3.357%。美股期貨週一 (10 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.11%，標普 500 期貨跌 0.28%，那斯達克 100 期貨跌 0.63%。

本週市場將關注最新的美國通膨數據，週三勞工部將公布 3 月份消費者物價指數 (CPI)。隨著聯準會激進升息，CPI 追蹤的總體通膨率在去年 6 月觸及 40 年高點 9.1% 後顯著降溫。 然而，它仍然遠高於央行的目標範圍。

美大型銀行和金融機構本週將發布財報，包括摩根大通、富國銀行、花旗集團、貝萊德和 PNC 金融服務公司等。

根據 FactSet 數據，標普 500 公司的營收預計將下降 6.6%，這將是自 2020 年第二季以來最大單季降幅。在發布盈利指引的公司中，79 家發布了負面 EPS 指引，而只有 27 家發布了正面指引。

在經歷了動盪的第一季後，美股仍展現出了相當的韌性，標普 500 指數今年迄今上漲了 7%，市值增加約 2.36 兆美元，而其中 90% 的漲幅來自於僅 20 檔龍頭股。

在標準普爾 500 指數漲幅最大的股票中，晶片製造商輝達 (NVDA-US) 今年迄今已上漲約 88%，而 Facebook 母公司 Meta(META-US) 上漲 73%，Salesforce 上漲 43%。

據全球資產管理公司 Apollo Global Management 的數據顯示，標普 500 指數表現最好的 20 檔股票，市值在 2023 年第一季增長了 2.05 兆美元。僅蘋果一家公司的市值，在第一季就飆升了近 6000 億美元，漲幅高達 30%。而標普 500 指數中剩餘股票的市值在 2023 年同期僅增長了 3200 億美元。

瑞銀表示，如果除去大型成長型股的漲幅，標準普爾 500 指數在 2023 年第一季僅上漲 1.4%。

然而，高通膨意味著促使科技股在 2021 年創下歷史新高的零利率環境不可能會在短期內重現，而且科技業的反彈可能已經逐漸減弱。美國銀行的分析師指出，在截至 3 月 31 日的五個交易日中，科技股出現 6 週以來的首次資金流出。

MLIV Pulse 最新調查顯示，多數受訪投資人認為，今年美國科技股 20% 的漲幅與基本面脫鉤，同時也預期第一季財報季將令人沮喪，科技股恐將在短期內面臨巨大賣壓。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

無