中國AI公司商湯科技 推出聊天機器人「商量」

中國人工智慧（AI）公司「商湯科技」（SenseTime）周一（10 日）發布「日日新」（SenseNova）大型模型，含自然語言生成、照片生成服務等，同時推出最新的聊天機器人「商量」（SenseChat）。

商湯科技母公司商湯集團 (0020-HK) 周一股價上漲 2.15%，收每股 3.33 港元。

商湯科技執行長、創辦人徐立周一在技術交流會上現場展示「商量」，該聊天機器人分別進行撰寫電子郵件、說故事以及編寫程式等任務。徐立介紹，商量是一個 1,800 億參數的中文大語言模型，可實現多輪對話、羅基推理、語言糾正、內容創作、情感分析等任務。

商湯科技另一聯合創始人王曉剛表示，這些產品是基於該公司「日日新」大模型的最新版本，該模型在過去 5 年內持續開發，大模型通常使用強大的硬體在喊輛數據上進行訓練。他說：「公司一直在專注開發大模型，除了我們強大的人工智慧基礎設施，還開發產品線中部署大模型的能力。」

除了「商量」之外，該公司還展示一個圖像生成器、一個數位頭像創建平台和一對互補的 3D 建模工具。這些應用程式旨在幫助商湯科技用戶快速產生影片，其中人物、環境和產品都是由 AI 即時生成。

不過，路透報導指出，商湯科技在 2019 年遭美國制裁列入貿易黑名單，原因是該公司替北京政府在新疆地區監視維吾爾族出力，該公司當時表示強烈反對美國禁令並將與相關部門合作解決這一問題。與此同時該公司在周一的交流會上並未提供產品推出的詳細計劃，僅表示與會者可以試用這些產品。

此外，中國科技公司紛紛追趕 OpenAI 推出的聊天機器人 ChatGPT 的腳步，阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 預估將於周二（11 日）推出其 AI 聊天機器人「統一千文」（Tongyi Qianwen）。