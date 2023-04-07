傳聞證實！聞泰科技搶下三星今年手機、平板產品ODM大單

中國聞泰科技 (600745-CN) 宣布拿下三星今年手機與平板產品 ODM（原始設計製造）大單，且雙方將在手機和平板產品研發與製造方面繼續攜手合作，打造更多高品質智慧終端產品。

據《證券時報》報導，聞泰科技微信公眾號在周四（6 日）宣布，三星相關負責人周三蒞臨聞泰通訊上海研發中心，並進行交流，聞泰通訊輪值執行長高岩、營運長顏運興等高層出席這場會議。雙方在會議上簽署三星新項目研發協議，聞泰科技拿下三星今年手機與平板產品 ODM 訂單。

上月下旬，市場曾傳出聞泰科技搶下三星 2023 年 ODM 訂單的消息，供應鏈人士透露，聞泰科技與三星簽訂 4,500 萬部 ODM 產品訂單，預定下半年交貨。訂單包括兩個項目，一個是 2,500 萬部手機 ODM 產品訂單，另一個是 2,000 萬部平板電腦 ODM 產品訂單。當時聞泰科技只說：「目前只是傳言」。

聞泰科技是全球智慧手機 ODM 三巨頭之一，與華勤技術、龍旗科技等合計佔全球智慧手機 ODM 市場 75% 的市佔率。

聞泰科技的年報顯示，2021 年以手機 ODM 為主的產品集成業務營收為人民幣 386.85 億元，下降 7.16%。對此，聞泰科技證券部表示，收入下滑與整個手機行業出貨量下滑有關，此外，公司內部也做了一些調整，比如一個產品線之前主要做手機，現在增加筆電、其他非手機的智慧終端產品。

去年上半年，聞泰科技產品集成業務的營業收入為人民幣 194.18 億元，成長 7.82%，毛利率 8.52%，但該業務仍虧損 2.16 億元。

聞泰科技說，產品集成業務的營收來源主要還是手機，從第 2 季淨利潤構成來看，手機業務有獲利，且該公司同時布局筆電、伺服器、汽車電子、特定客戶業務，這些業務仍處於啟動出貨階段，業務層面尚未獲利。