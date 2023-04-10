台積電3月營收1454億元 月減1成探17個月低點 Q1寫歷年同期高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公告 3 月營收 1454.08 億 元，月減 10.9%，年減 15.4%，為近 17 個月低點；第一季營收 5086.33 億元，季減 18.7%，年增 3.6%，仍為歷年同期新高。

受終端需求持續疲弱，及客戶進一步庫存調整影響，台積電預估第一季營收約 167-175 億美元，中位數約季減 14.2%，以 1 美元兌換新台幣 30.7 元計算，營收估達 5095.2-5372.5 億元，相當於季減 14-18%。

美系外資最新報告看淡台積電第二季表現，預估營收季減幅恐由原預估的 4% 擴大至 5-9%，且受智慧手機和雲端需求惡化影響，今年營收恐與去相當，資本支出也僅會落在 300 億美元以下的低標水準，並預估明年 5、7 奈米恐供過於求。

不過，美系外資認為，台積電仍具備 2 奈米製程技術與議價優勢，今年價格可望順利調漲 6%，明年報價估也持穩，維持加碼評等與目標價 700 元。

另外，據媒體報導，台積電近期向供應鏈要求提供設備、耗材等出貨至德國的初步報價內容，德國設廠計畫應已近成熟階段。對此，台積電今日則回應，歐洲設廠一案還在評估中。

台積電將於 4 月 20 日召開第一季法說會，市場聚焦對人工智慧生成內容及美國晶片法案等議題看法，以及海內外建廠、先進製程布局，而客戶庫存去化進度、今年資本支出也是焦點。

