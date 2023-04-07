美國中小企業以創紀錄的速度申請破產 更勝疫情初期

根據《Zero Hedge》引述一份瑞銀報告，美國各地的小企業破產數量激增，超過了 2020 年以來的最高水準。

報告指出，2023 年的民營企業破產申請已遠遠超過疫情初期記錄的最高點。2 月下旬的私人企業破產申請四周移動平均值，比 2020 年 6 月時高出 73%。

瑞銀信貸策略主管 Matthew Mish 表示，中小企業如此艱難，可能代表著市場低估了美國企業的信貸困境。這些中小企業所面臨的利率上升、通膨持續和增長放緩的壓力最大。

根據報告，破產威脅最嚴重的行業包括房地產、醫療保健、化學和零售行業。

聯準會為應對通膨壓力而採取的貨幣緊縮政策，在很大程度上是破產數量上升的主因。 瑞銀表示，對信貸緊縮的擔憂，進一步加劇了違約率的上升。

信貸條件在各個方面都在收緊，包括大型企業和個人借款人也感受到了壓力。

根據美國破產協會提供的數據，截至 2 月，美國企業單月破產申請數量超過 31000 份，比 2022 年 2 月的申請數量增加了 18%。而大型企業的破產申請年增 83%，一共達到 373 筆。

標準普爾全球市場情報公司 (S&P Global Market Intelligence) 周四也發布報告，稱 3 月美國有 71 家公司破產，這是連續第 4 個月增加，也是自 2020 年 7 月以來，最高的單月破產數量。

時事通訊「Kobeissi Letter」的作者 Adam Kobeissi 指出，破產數量的增加是通貨膨脹和利率迅速上升導致消費者支出減弱的產物。「超過 20% 的破產，發生在非必需消費品和必需消費品公司，這兩個行業極易出現高通膨。」